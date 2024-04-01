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Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sayim Harmancı  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalına 28 Mart'ta "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağarada RPD makineli tüfek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 RPG-7 sevk fişeği, 8 el bombası, 7,62 milimetrelik 420 makinalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.

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