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Hakkari'de ekiplerin kar mesaisi devam ediyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu üs bölgesinin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Ulaş Güven  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Hakkari'de ekiplerin kar mesaisi devam ediyor

Hakkari

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 117. Şube Şefliğine bağlı ekipler, mayısta da karla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, Tekeli köyü yakınında bulunan 2 bin 807 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi'nin yolunu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışan ekipler, 8 kilometrelik yolun 4 kilometresini açtı.

Zorlu şartlarda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, kalan 4 kilometrelik yolu da 10 günde açmayı hedefliyor.

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