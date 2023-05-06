Güney Ege için sağanak uyarısı
Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'deki gök gürültülü sağanağın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.