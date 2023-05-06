Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kralı 3. Charles için Westminster Abbey Kilisesi’nde taç giyme töreni gerçekleştiriliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da vatandaşlara hitap ediyor
logo
Gündem

Güney Ege için sağanak uyarısı

Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Ağaçyetiştiren  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Güney Ege için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'deki gök gürültülü sağanağın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Hakkari'de ekiplerin kar mesaisi devam ediyor
Güney Ege için sağanak uyarısı
Uzmanlara göre "trol ağları ile siyasi algı oluşturmak" demokrasi kültürüyle bağdaşmıyor
Yılda 10 gün açan "Yörük gülü"nü koparana 244 bin lira ceza

Benzer haberler

Güney Ege için sağanak uyarısı

Güney Ege için sağanak uyarısı

Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Trakya'da bahar yağmurları buğdayda yüksek rekolte beklentisini artırdı

Burdur'da dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu

Burdur'da dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu
Yozgat'ta mart ve nisan yağmurlarıyla ümitlenen çiftçi, mayısta da yağış bekliyor

Yozgat'ta mart ve nisan yağmurlarıyla ümitlenen çiftçi, mayısta da yağış bekliyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet