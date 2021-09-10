Dolar
8.43
Euro
9.97
Altın
1,795.01
ETH/USDT
3,222.00
BTC/USDT
45,018.00
BIST 100
1,442.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Sayim Harmancı, Hikmet Temeş   | 10.09.2021
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı Fotoğraf: Hikmet Temeş/AA

Hakkari

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek anneler kazanacak" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 16. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak toplandıklarını söyledi.

Tüm Türkiye'nin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini ve yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, birlikte çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1926 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor
BioNTech gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

Benzer haberler

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocukları için HDP binası önünde eylem yapan aile sayısı 9'a yükseldi

Diyarbakır annelerinin eylemi kararlıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin eylemi kararlıkla sürüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Son evlat anasına babasına kavuşuncaya kadar bu sesi duyurmaya devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Son evlat anasına babasına kavuşuncaya kadar bu sesi duyurmaya devam edeceğiz
Terör örgütünün kaçırdığı evladına 6 yıl sonra kavuşan Şırnaklı aileden, HDP önünde halay

Terör örgütünün kaçırdığı evladına 6 yıl sonra kavuşan Şırnaklı aileden, HDP önünde halay