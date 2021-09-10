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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

10.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının  önüne geçeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir." diye konuştu.


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