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Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ulaş Güven  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

Hakkari

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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