Hakkari'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hakkari
İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi https://t.co/CPmjWhLbEo pic.twitter.com/wMFfztaVCJ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 22, 2025
Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.
Paniğe neden olan çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.