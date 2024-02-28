Dolar
31.19
Euro
33.73
Altın
2,027.11
ETH/USDT
3,291.30
BTC/USDT
58,894.00
BIST 100
9,224.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da ‘’Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de 221 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Açıklamasında operasyonun detaylarına yer veren Yerlikaya, Yüksekova ilçesindeki bir aracın çeşitli bölgelerinde gizlenmiş halde 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak
Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz
Bakan Göktaş: Mart ayı itibarıyla 500'ün üzerinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınına yönelik atamamız olacak
Eczacı, tabip, diş hekimi için 2024 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanına çıkıldı

Benzer haberler

Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

Hakkari'de 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi

"Narkoçelik-3" operasyonlarında 101 şüpheli yakalandı

Hakkari, Şırnak ve Van için fırtına uyarısı

"Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı

"Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Almanya ve Avusturya'dan gelen kayakçılar Hakkari'de dağ kayağı yaptı

Almanya ve Avusturya'dan gelen kayakçılar Hakkari'de dağ kayağı yaptı
Kafes-47 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı

Kafes-47 operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet