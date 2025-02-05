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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Semih Erdoğdu  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Buna göre, 985 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 90 idari yargı hakim adayı, 30 Ocak'ta yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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