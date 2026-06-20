Hakaret ve tehdide "robot süpürgeli" uzlaşma Ankara'da bir kişi, telefonda kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu eşinin dayısıyla, tanınmış bir markanın kablosuz dikey ve robot süpürgelerini satın alması şartıyla uzlaştı.