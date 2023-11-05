Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,894.00
BTC/USDT
35,138.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ’da AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem

HAKAD'dan İsrail ürünlerine boykot çağrısı

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD), İsrail ve ona destek veren şirketlerin ürünlerinin boykot edilmesini istedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
HAKAD'dan İsrail ürünlerine boykot çağrısı

Ankara

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 10 bine yakın Gazzeli sivilin hayatını kaybettiği, binden fazla insanın enkaz altında kaldığı, on binlerce insanın yaralandığı, 1 buçuk milyona yakın insanın yerinden olduğu belirtildi.

Saldırıların sorumlusunun 75 yıldır gasp, şiddet ve işgalini arttırarak sürdüren "terör örgütü İsrail" ve onu destekleyenler olduğu kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybeden her canla birlikte bütün insanlığın öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "İsrail ve ona destek veren şirketlerin ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi" istenen açıklamada, "İsrail zulmüne destek olan ABD ve uluslararası güçlerin bölge üzerindeki denetim gücünü arttıran İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü gibi tesislerin kullanıma kapatılması için sivil girişimlerin artırılması" gerektiği de kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Gazze'de vurulan ambulansların "Hamas militanlarını taşıdığı" iddiasını yalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Bektaş'ın ailesine taziye mesajı

Benzer haberler

HAKAD'dan İsrail ürünlerine boykot çağrısı

HAKAD'dan İsrail ürünlerine boykot çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet