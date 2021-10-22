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Hak İnsani Yardım Derneği’nden Yemen’e gıda yardımı

Ali Ebubekir Tokcan   | 22.10.2021
Hak İnsani Yardım Derneği’nden Yemen’e gıda yardımı

İstanbul

Hak İnsani Yardım Derneği, Yemen’de 15 bin kişiye gıda desteği sağladı.

Hak İnsani Yardım Derneği’nden yapılan açıklamada, hayırseverlerin destekleriyle Yemen’in Sana, Aden, Al-Hudaydah ve Marib ev Al Hüseyri bölgelerinde yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren bin 850 aileye gıda yardımında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada içerisinde un, pirinç, şeker, bakliyat ve sıvı yağ bulunan gıda yardımlarından 15 bin kişinin istifade ettiği ifade edildi.

Yemen'deki insani duruma da değinilen açıklamada iç savaşla birlikte ülkede yaşanan pandemi sürecinin krizi derinleştirdiğine işaret edildi.

Toplam nüfusu yaklaşık 30 milyon olan ülkenin yüzde 80'inin yaklaşık 24,3 milyon kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğu aktarılan açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde her dört çocuktan birinin akut açlık yaşadığı aktarıldı.

Hayırseverler, Yemen’deki acil gıda ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, bütün operatörlerden GIDA yazıp 5625’e SMS göndererek, derneğin www.hakinsaniyardim.org.tr internet sitesi üzerinden online bağış yoluyla, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla veya derneğin 0212 212 51 51 numaralı telefonundan detaylı bilgi alarak destek olabiliyor.

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