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Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) 2025/3 cumartesi, e-YDS 2025/4 ise pazar günü uygulanacak.

İsmet Karakaş  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Hafta sonu iki Elektronik Yabancı Dil Sınavı yapılacak

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/3 5 bin 267 adayın katılımıyla İngilizce, e-YDS 2025/4 ise İspanyolca ve İtalyanca olarak 1285 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başlangıç saatinin 13.45 olduğu sınavlar için adaylar, 13.30'dan sonra elektronik sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin açıklamasında, "Sınavlar Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavlarda emniyet personeli dahil 495 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

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