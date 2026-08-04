Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çelik, 4 gün boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkiinde kısa süreli gök gürültülü sağanakların etkili olacağını söyledi.

Fotoğraf : Didem Mente/AA

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini anlatan Çelik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece üzerine seyredeceğini kaydetti.

Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Toroslar mevkisinde yağış beklendiğini ifade eden Çelik, "Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında da pazar günü için kısa süreli gök gürültülü sağanak geçişi görebiliriz." dedi.

Çelik, üç büyükşehirde hafta boyunca az bulutlu açık havanın etkili olacağını aktararak, "İstanbul'da perşembe günü kuzey kıyılarında belki kısa süreli yerel yağış geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklara baktığımızda ise Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 33 ila 34 derece civarında, İzmir'de ise 36 ila 38 derece bandında seyredecek." bilgisini verdi.