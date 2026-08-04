Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 şüpheli tutuklanmıştı.