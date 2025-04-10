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Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Fırat Taşdemir  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Hacı adayları, kafile ve uçuş bilgilerini "www.hac.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

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