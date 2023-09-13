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Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Gelecek yıl Hac ibadetlerini yerine getirmek için ilk defa başvuru yapacakların ön kayıt başvuruları, e-Devlet Kapısı'nda başladı.

İsa Toprak  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

Ankara

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

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