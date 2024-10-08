Dolar
34.28
Euro
37.70
Altın
2,639.05
ETH/USDT
2,426.90
BTC/USDT
62,467.00
BIST 100
9,040.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Fırat Taşdemir  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı
Türkiye ile Irak arasındaki sıcak ilişkiler birbiri ardına ziyaretlerle pekişecek
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer alması halk sağlığını tehdit ediyor, şiddeti normalleştiriyor
Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 5 yıl geçti 

Benzer haberler

Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Yurt genelindeki camilerde "şehitler ve mazlumlar" için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığından hac ücretlerine yönelik iddialara ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet