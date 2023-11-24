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Hac için kesin kayıtlar bugün sona eriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Hac için kesin kayıtlar bugün sona eriyor

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.

Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

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