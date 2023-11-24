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Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Muhammed Gencebay Gür  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"

İstanbul

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde, güneş, kitap ve ağaç yaprakları bulunuyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla dikkat çekiliyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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