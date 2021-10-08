Gürcistan'da 7 katlı bina çöktü
Gürcistan'ın Batum kentinde 7 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Tiflis
Alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın Acara bölgesindeki Batum kentinde 26 Mayıs Sokağı'ndaki 7 katlı bir binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi sonucu, civardaki bazı araçlar da enkaz altında kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, 2 çocuğu kurtardı. Çocuklar hastaneye nakledildi.
Öte yandan yerel basındaki haberlere göre, bina enkazında birkaç kişi kaldı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.