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Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Talip Demirci   | 08.10.2021
Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Talip Demirci - Anadolu Ajansı

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve iki yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 dekar makilik alan zarar gördü.

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