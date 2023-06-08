Dolar
23.37
Euro
25.09
Altın
1,945.78
ETH/USDT
1,843.80
BTC/USDT
26,431.00
BIST 100
5,563.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NEF Stadı’nda AA Spor Masası’nın konuğu oluyor
logo
Gündem

Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlanacak

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sınır kapılarından geçişlerini hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmek için önlemler alındığını bildirdi.

Gökhan Zobar  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlanacak

Edirne

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, sınır kapılarında tatil sezonu boyunca alınacak tedbirler görüşüldü.

Sınır kapılarındaki mevcut durum, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri önceki yılların araç ve yolcu giriş çıkış verilerini paylaştı.

Toplantıda, görevli personel durumu ve yoğunluğa bağlı olarak yapılacak ilave görevlendirmeler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kırbıyık, yurt dışında yaşayan Türklerin 11 ay boyunca vatan özlemi duyduklarını belirtti.

Sınır kapılarından giriş çıkışların en iyi şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu noktada bizim temel sorumluluğumuz, onların gümrük geçişlerinde ortalama işlem süresini minimize ederek üst düzeyde, güler yüzlü, kaliteli hizmeti sağlayıp giriş ve çıkış işlemlerini yapmaktır. Bu işlemleri yaparken bir yandan güvenliği diğer yandan hızlı geçişi sağlamamız gerekiyor.

Diğer taraftan jandarmanın girişten itibaren tır parkları, yol kenarları ve diğer alanlarda güvenlik tedbirlerini alması çok önemli. Çalışma sürelerinin, vardiya saatlerinin ve planlamaların doğru yapılarak, görev yapacak ve hizmet verecek tüm birimlerimizin eşgüdüm içerinde çalışması gerekiyor."

Kırbıyık, geçişlerin daha hızlı olmasının gurbetçilerin Edirne'de geçirdiği süreyi artırdığını ve kent ekonomisine katkı sağladığına dikkati çekti.

Toplantıya, Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Samet Öztürk, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede "temiz dünya için farkındalık dalışı" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha dirayetli adımlar atacağız
Rakamlar Şengen vizesi sorununun büyüdüğünü gösteriyor
Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlanacak
Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti

Benzer haberler

Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlanacak

Gurbetçilerin sınır kapılarından geçişleri hızlanacak

Yağlı güreşlerin gelenekleriyle yaşatılıp daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini artıracak

Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak

Meriç Nehri'nden gelecek ay enerji üretilmeye başlanacak
Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılıyor

Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılıyor
Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar hızlanacak

Pazarkule Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar hızlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet