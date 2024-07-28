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Güngören'de yol çalışması sırasında su borusu patladı

Güngören'de yol çalışması sırasında patlayan su borusu, İSKİ ekiplerinin müdahalesiyle onarıldı.

Alper Korkmaz  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Güngören'de yol çalışması sırasında su borusu patladı

İstanbul

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde bulunan kavşakta, sabah saatlerinde yol çalışması yapan İBB yol bakım ekipleri, İSKİ'ye ait su borusunu patlattı.

Olay yerine sevk edilen İSKİ ekipleri, suyu keserek boruyu onardı.

Patlayan borudan suyun fışkırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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