Dolar
35.24
Euro
36.80
Altın
2,611.77
ETH/USDT
3,499.90
BTC/USDT
97,956.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi’nde "Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri"nde konuşuyor. Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Melkit Katolik Kilisesi’nde Noel ayini düzenleniyor.
logo
Gündem

Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü

Güngören'de bir ay önce çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada tekrar çöktü.

Erol Değirmenci  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında yol çöktü.

Cadde trafiğe kapatıldı. İSKİ ekiplerinin çalışması devam ediyor. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri manevra yapan İSKİ aracının çökme ile birlikte sarsıldığı görülüyor.

Aynı yol 26 Kasım'da da çökmüş, İSKİ aracı çöken alana düşmüş, yoldan geçen kamyon da zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Şehit teğmenin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan "sahte yüzbaşı" yakayı ele verdi
Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü
Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir
Bodrum'da restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Benzer haberler

Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü

Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi yakalandı

İstanbul'da motosikletli suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisini kaldırma çalışmaları sürüyor

Ambarlı Limanı'nda yan yatan kuru yük gemisini kaldırma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Özlem Gürses hakkında ''konutu terk etmeme'' ve ''yurt dışı yasağı'' kararı

Özlem Gürses hakkında ''konutu terk etmeme'' ve ''yurt dışı yasağı'' kararı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet