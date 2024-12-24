Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü
Güngören'de bir ay önce çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada tekrar çöktü.
İstanbul
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında yol çöktü.
Cadde trafiğe kapatıldı. İSKİ ekiplerinin çalışması devam ediyor. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri manevra yapan İSKİ aracının çökme ile birlikte sarsıldığı görülüyor.
Aynı yol 26 Kasım'da da çökmüş, İSKİ aracı çöken alana düşmüş, yoldan geçen kamyon da zarar görmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.