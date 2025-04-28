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Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Güney Marmara'da Narlı-Marmara hattı ile Güney Marmara-Adalar hattındaki yarın yapılacak tüm seferler olumsuz hava koşulu nedeniyle iptal edildi.

Oğulcan Bölükbaşı  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli

Balikesir

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 ile 19.15, Avşa'dan saat 06.00, 13.00, 16.45, Balıklı'dan saat 07.45, 12.00, 17.45, 20.15, Marmara'dan saat 06.45, 16.00, 21.15 seferlerinin de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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