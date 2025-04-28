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Fatih’te şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

Fatih'te şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yollara devrildi, bir araç zarar gördü.

Muhammed Gencebay Gür, Yağız Ekrem Çiftçi  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Fatih’te şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi

İstanbul

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar yollara devrildi.

Ağaçların devrilmesi sonucu 34 CBB 281 plakalı hafif ticari araç zarar gördü.

Yollara devrilen ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaldırıldı.

Hafif ticari aracın üzerine devrilen ağaç ise iş makinesi yardımıyla nakledildi.

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

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