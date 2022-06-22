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Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide Rus yapımı İHA bulundu.

Osman Yetim   | 22.06.2022
Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu

Gümüşhane

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki bölgede mantar toplayan vatandaşlar, yerde duran İHA'yı fark etti.

İhbar üzerine olay yerine giden ve incelemede bulunan jandarma ekipleri, İHA'nın Rus yapımı, silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Araziye düşen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

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