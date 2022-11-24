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Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Muhammed Gencebay Gür   | 24.11.2022
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı

İstanbul

Özel ve tarihi günleri, önemli kişileri ve olayları "doodle" olarak sergileyen Google'nin ana sayfasını açan internet kullanıcıları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan logo ile karşılaşıyor.

Logonun üzerine tıklandığında Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

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