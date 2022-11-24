Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel logo hazırladı.
İstanbul
Özel ve tarihi günleri, önemli kişileri ve olayları "doodle" olarak sergileyen Google'nin ana sayfasını açan internet kullanıcıları, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan logo ile karşılaşıyor.
Logonun üzerine tıklandığında Öğretmenler Günü ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.