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Gündem

Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Mersin'de Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen 2 prina işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 21.12.2022
Göksu Nehri'ni kirlettiği tespit edilen iki tesisin faaliyeti durduruldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mut ilçesinde 23 zeytinyağı üretim fabrikası ile 2 prina işleme tesisi, Silifke'de ise 8 zeytinyağı üretim fabrikası ile 1 prina işleme tesisinin bulunduğu belirtildi.

Göksu Nehri'nin renginin, zeytin karasuyu deşarjından değişmesi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bölgedeki tesislere yönelik denetim yapıldı.

Açıklamada, 25 Kasım'da yapılan rutin denetimlerde Göksu Nehri'ne karasu deşarjı yaptığı tespit edilen 1 işletmeye 131 bin 516 lira idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

18-20 ve 21 Aralık'ta da bölgedeki tesislere yönelik gece ve gündüz saatlerinde denetim yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çevre Kanunu'na muhalefet eden biri önceden tespit edilen 2 adet işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nca toplam 2 milyon 941 bin 920 lira idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan idari para cezası 3 milyon 73 bin 436 lira oldu. Bu tesislerin faaliyetleri Çevre Kanunu kapsamında gerekli önlem ve izinler alınıncaya kadar durdurulmuştur. Aynı zamanda bu işletmelerin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli süreç başlatılmıştır. Bölgede bulunan ve atık su (zeytin karasuyu) oluşturan tesislere yönelik denetim faaliyetleri devam etmektedir."

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