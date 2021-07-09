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Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor

Bir çift palet ve bir şnorkelle deniz altının büyülü dünyasını keşfe çıkan serbest dalış meraklıları, Göcek'in berrak sularında kimi zaman balık sürüleri kimi zaman deniz kaplumbağaları kimi zaman da etkileyici sıra kayalarla karşılaşıyor.

Güven Yılmaz   | 09.07.2021
Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı

Muğla

Ege'nin etkileyici koyları, Kovid-19 salgını sonrasında tekne turizmini tercih eden yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, deniz altını keşfe çıkan serbest dalış meraklılarının sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek koyları deniz suyu sıcaklığının uygunluğu ve görüş mesafesinin uzunluğu dolayısıyla serbest dalışçılar tarafından tercih ediliyor.

Tekne turlarıyla açılan deniz tutkunları, sadece bir şnorkel ve bir çift paletle Ege'nin mavi sularına özgürce dalmanın tadını çıkarıyor.

Yerli ve yabancı serbest dalışçılara, denizin altındaki büyülü dünyada bazen balık sürüleri, bazen bir deniz kaplumbağası eşlik ediyor.

Kimi zaman da etkileyici sıra kayalarla karşılaşan serbest dalışçılar, doğal yaşamın güzelliğine ve çeşitliliğine şahit oluyor.

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Göcek koyları serbest dalış tutkunlarını ağırlıyor