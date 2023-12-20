Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.
Ankara
Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.
Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.