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Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.

Buğrahan Ayhan  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan mevkidaşıyla görüştü Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA

Ankara

Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.

Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

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