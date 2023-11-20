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İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’den çıkarılarak Mısır’a sevk edilen hastaların Türkiye’ye tahliyesi sürüyor. Etimesgut Havaalanı’ndan yayındayız. Galler Milli Takımı, Türkiye ile Salı akşamı yapacağı Euro 2024 Eleme Grubu maçı öncesinde Galler Milli Futbol Takımının Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştiriyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek Milli Savunma Bakanlığına ait uçak, Mısır'dan havalandı.

Yeşim Sert Karaaslan  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı

Ankara

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'de tedavi görecek hastaların tahliyesi için El Ariş'ten kalkan A400M uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na inecek.

Uçağın tahminen saat 15.00 sularında Ankara'da olması bekleniyor. Hastaların, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde tedavi altına alınması planlanıyor.

Gazze'den çıkarılarak Mısır'a getirilen hastalardan 27'si, 13 refakatçisiyle Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü Türkiye'ye getirilerek, Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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