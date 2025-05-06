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Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Koray Taşdemir  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü

İstanbul

Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü.

06.05.2025

Çökme nedeniyle bölgedeki doğal gaz hattı zarar gördü.

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İhbar üzerine bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.

Çökme meydana gelen alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.



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