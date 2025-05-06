Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
İstanbul
Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'taki inşaat sahasının yanında bulunan yolun bir kısmı çöktü.
Çökme nedeniyle bölgedeki doğal gaz hattı zarar gördü.
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İhbar üzerine bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı.
Çökme meydana gelen alan güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.
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