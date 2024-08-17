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Gaziantep'ten 200 bin kişi, Çanakkale şehitleriyle buluştu

Şahinbey Belediyesince yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı"na projesi kapsamında 200 bin kişi, Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürülerek şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdi.

Adsız Günebakan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Gaziantep'ten 200 bin kişi, Çanakkale şehitleriyle buluştu Fotoğraf: Şahinbey Belediyesi

Gaziantep

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen "Gaziler Diyarı'ndan Şehitler Diyarı"na projesi çerçevesinde, Gaziantep'ten vatandaşlar Çanakkale'ye götürülmeye devam ediyor.

Günlük düzenlenen uçak seferleriyle Gaziantep'ten Çanakkale'ye ulaşımı sağlanan vatandaşlar, burada milli ve manevi duyguları yaşayabilecekleri şehitlik gibi alanların yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı buluyor. Bugüne kadar 200 bin kişiyi "ecdadıyla" buluşturan organizasyon kapsamında, sene sonuna kadar yaklaşık 18 bin kişinin daha Çanakkale'ye götürülmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale'de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Çanakkale Zaferi, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık ve direniş destanıdır. Aziz ecdadımız imanlı göğsünü siper ederek kazandığı bu toprakları bize miras bıraktı ve bu mirası korumak hepimizin görevi. Bu vesile ile ecdadımız ile genç nesillerimiz arasındaki gönül bağını güçlendirmek ve vatan evlatlarına Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak için 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' projemizi başlattık. Tıpkı Japonların tarihten ders çıkarması için çocuklarına Hiroşima ve Nagazaki'ye ziyaret düzenlemesi gibi biz de milli şuurumuzu ve tarihi yerinde yaşatmak adına bu ziyaretleri düzenliyoruz. Projemizin en önemli özelliği olan uçakla sağladığımız bu ziyaretimizle bir gün içerisinde dolu dolu 15 saat geçiren hemşehrilerimize yemek ikramı da dahil olmak üzere ziyaret süresince ihtiyaç duyulan her şeyi belediyemizce karşılıyoruz."

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