Bakan Kurum'dan "Marmara Depremi" paylaşımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak, aynı acıları tekrar yaşamamak için tek bir riskli yapı kalmayana dek durmadan çalışacaklarını bildirdi.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından Marmara Depremi'nin 25. yılında paylaşımda bulundu.
O 45 saniye çeyrek asırdır bitmedi.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 17, 2024
Unutmadık!
17 Ağustos 1999 #MarmaraDepremi’nim 25. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.
O günleri gördük, bugünleri düşündük ve vatandaşlarımıza sağlam konutlar inşa etmek için çok çalıştık, çalışacağız.
Aynı… pic.twitter.com/PbEPMACl7w
Paylaşımında 1999'daki deprem felaketi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti:
"O 45 saniye çeyrek asırdır bitmedi. Unutmadık. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. O günleri gördük, bugünleri düşündük ve vatandaşlarımıza sağlam konutlar inşa etmek için çok çalıştık, çalışacağız. Aynı acıları tekrar yaşamamak için ülkemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek durmayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.