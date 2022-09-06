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Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) araç üstü ekipman üretiminin gerçekleştirildiği bir fabrikada bulunan vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü.

Fırat Özdemir   | 06.09.2022
Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir araç üstü ekipmanları üretiminin yapıldığı fabrikada vidanjörle işlem yapılırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle vidanjörün arka bölümünde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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