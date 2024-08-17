Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,616.00
BTC/USDT
59,460.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Adsız Günebakan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep

Bugün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı kentte aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle kavşaklarda önlem alırken, bazı cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Kent merkezindeki Kavaklık Parkı'ndan geçen Alleben Deresi'nin yükseldiği gözlendi.

Vatandaşlar, Kavaklık Parkı yakınında su birikintisi oluşan alanlardaki araçlarını başka yerlere çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı
Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Çanakkale'deki orman yangınına giderken kaza geçiren ekip, yaraları iyileşmeden görevlerine döndü
İzmir'de ev ve iş yerleri yanan vatandaşlar yangın anını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'ten 200 bin kişi, Çanakkale şehitleriyle buluştu

Gaziantep FK, yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı

Nurdağı Acil Durum Hastanesi hizmet vermeye başladı
Gaziantep'te hastaneye kurulan yürüme robotu, 9 ayda 300 hastaya umut oldu

Gaziantep'te hastaneye kurulan yürüme robotu, 9 ayda 300 hastaya umut oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet