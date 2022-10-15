Gaziantep'te sağanak etkili oldu
Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep
Kentte öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı.
Şehirde bazı cadde ve sokaklarla su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.
Sürücüler de trafikte ilerlemede zorlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.