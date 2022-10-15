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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Rıdvan Acet için Kazpınarı köyünde düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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Gündem

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Okan Coşkun   | 15.10.2022
Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı.

Şehirde bazı cadde ve sokaklarla su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.

Sürücüler de trafikte ilerlemede zorlandı.

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