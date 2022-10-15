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Gündem

Adana'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Aladağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Eren Bozkurt   | 15.10.2022
Adana'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana

Eğni Yaylası'nda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 4 arazöz sevk edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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