Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,264.40
BTC/USDT
67,721.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adsız Günebakan  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gaziantep

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.​​​​​​​

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Dülük Baba Tepesi mevkisinde öğleden sonra yangın çıktığı belirtildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, OSB ekipleri, arazözler ve iş makineleriyle acil müdahalede bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Yangın alanının ilk belirlemelere göre 20 dönüm olduğu tahmin edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Hatay ilimizden acil müdahale amacıyla görevlendirilen bir yangın söndürme helikopteri alana intikal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu
Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı

Benzer haberler

Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar 374 milyon dolarlık halı ihracatı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangını söndürüldü
İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı

İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı
Manavgat yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü

Manavgat yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet