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Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sinan Özmüş  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

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