Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.