Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Gaziantep'te 5 katlı boş bina çöktü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü. Binanın çevresindeki ev ve yakınına park edilen araçlarda hasar oluştu.

Mehmet Akif Parlak,Fırat Özdemir   | 01.08.2021
Gaziantep'te 5 katlı boş bina çöktü Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi 58 Sokak'taki 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın boş olduğu ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Çöken binanın çevresindeki ev ve yakınına park edilen araçlarda hasar oluştu.

Belediye ekipleri ise enkaz temizleme çalışmalarına başladı.

Polis ekiplerinin mahalledeki bekleyişi sürüyor.

Mahalle sakini Uğur Budak, AA muhabirine, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Ailesini toplayarak hızlıca evden dışarı çıktığını belirten Budak, "Dışarı çıktığımızda yandaki ev yerle bir olmuş. Üstümüze tuğla devrilmiş. Kaldığımız evin duvarlarında hasar oluştu. Evimize giremiyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Benzer haberler

Gaziantep'te 5 katlı boş bina çöktü

Gaziantep'te 5 katlı boş bina çöktü

Sultangazi'de iki bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

Gaziantep Teknik Direktörü Bulut: En az iki forvet ile orta sahaya ve defansa futbolcu alacağız

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Teğmen Özcücük ile Uzman Çavuş Güçlüer son yolculuklarına uğurlandı

Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Teğmen Özcücük ile Uzman Çavuş Güçlüer son yolculuklarına uğurlandı
'Antep içli köftesi' ve 'Antep börek çorbası' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

'Antep içli köftesi' ve 'Antep börek çorbası' coğrafi işaret belgesiyle tescillendi
Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal'ın İngiltere'ye yolculuğu Gaziantep'ten başladı