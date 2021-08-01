Gaziantep'te 5 katlı boş bina çöktü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı boş bir bina çöktü. Binanın çevresindeki ev ve yakınına park edilen araçlarda hasar oluştu.
Gaziantep
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çağdaş Mahallesi 58 Sokak'taki 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın boş olduğu ve olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Çöken binanın çevresindeki ev ve yakınına park edilen araçlarda hasar oluştu.
Belediye ekipleri ise enkaz temizleme çalışmalarına başladı.
Polis ekiplerinin mahalledeki bekleyişi sürüyor.
Mahalle sakini Uğur Budak, AA muhabirine, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.
Ailesini toplayarak hızlıca evden dışarı çıktığını belirten Budak, "Dışarı çıktığımızda yandaki ev yerle bir olmuş. Üstümüze tuğla devrilmiş. Kaldığımız evin duvarlarında hasar oluştu. Evimize giremiyoruz." dedi.
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