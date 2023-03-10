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Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Hamdi Çelikbaş  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Gaziantep'te saat 00.08'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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