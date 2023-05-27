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Gazeteci-yazar Engin Ardıç hayatını kaybetti

İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Engin Ardıç (71), yaşamını yitirdi.

Kübra Kara  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Gazeteci-yazar Engin Ardıç hayatını kaybetti

İstanbul

Sabah gazetesi yazarlarından Ardıç, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bağcılar'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da 1 Şubat 1952'de dünyaya gelen Ardıç, 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başlayan Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı.

"Nokta" dergisinde de bir süre yayın danışmanlığı görevini yürüten ve son olarak Sabah gazetesinde yazan Ardıç, birçok gazetede köşe yazıları yazdı.


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