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Gazeteci Can Ataklı savcılıkta ifade verdi

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan Ataklı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeynep Yeşildal, Başak Akbulut Yazar  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Gazeteci Can Ataklı savcılıkta ifade verdi Fotoğraf: Başak Akbulut Yazar/AA

İstanbul

Gazeteci Can Ataklı, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataklı, avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Savcılıkta ifade veren Ataklı, hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ataklı'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir ikametine en yakın karakola imza vermeyi içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

​​​​​​​Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine harekete geçmişti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​

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