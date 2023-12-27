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Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Cihan Okur  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Taşova ilçesi Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

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