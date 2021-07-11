Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara'da 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin etkili şekilde vurulmaya devam edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.