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Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsa Toprak   | 11.07.2021
Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin etkili şekilde vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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