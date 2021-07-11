Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarını izledi.
logo
Gündem, Koronavirüs

Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

Ahmet Sertan Usul   | 11.07.2021
Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 57 milyon 752 bin 492 oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti
Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar 416 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor

Benzer haberler

Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde bir haftada 5,1 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı

Dünya genelinde 3 milyar 416 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor

Myanmar Kovid-19'la mücadelede zorlanıyor
Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Avustralya'da bu yıl ilk kez yurt dışı temaslı olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle öldü
Kovid-19'un iki varyantına aynı anda yakalanmak mümkün

Kovid-19'un iki varyantına aynı anda yakalanmak mümkün