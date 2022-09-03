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Galatasaray Adası'na silahla ateş açıldı

Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldığı bildirildi.

Emre Doğan   | 03.09.2022
Galatasaray Adası'na silahla ateş açıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Sadece bir camda hasar meydana geldiği aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.


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