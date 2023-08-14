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Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu arttırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Galata Köprüsü'nün derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları için tek yönlü kapatılması bölgede trafiğe neden oldu.

Başak Akbulut Yazar  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu arttırdı Fotoğraf: Cemaleddin Turan/AA

İstanbul

İBB tarafından Karaköy-Eminönü yönündeki 20 gün sürecek 1. etap bakım çalışmaları dün itibarıyla başladı.

Köprünün Eminönü yönüne çıkan yol, yaklaşık 100 metre mesafeden dubalar ve beton bloklarla kapatıldı.

Çalışma alanı brandalarla çevrilirken, işçilerin iş makineleri eşliğinde çalışmaları sürüyor.

Köprüdeki trafiğin tek yöne düşmesi nedeniyle alternatif güzergahlara yönlendirilen sürücüler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sürücülerden Şenol Kılınç, yaklaşık yarım saattir trafikte olduğunu ve işlerinin aksadığını söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Yolcu getirmek için trafikte olduğunu belirten taksi şoförü Turan Taş ise "Çilemizi görüyorsunuz. 15 sene önce yapıldı. Sağlam yapsalardı bugün sıkıntı yaşamazdık. Bu yolu mecbur kullanıyoruz. Müşteri Eminönü'ne geçmek için burada indi. Yapabileceğimiz bir şey yok." dedi.

Servis şoförü Harun Güldil, yarım saatten bu yana trafikte olduğunu aktararak, "Keşke başka zaman çalışma yapsalardı. Akşamları, geceleri. Herkes nasıl gece çalışıyorsa onlar da çalışabilir diye düşünüyorum. Sürekli turist taşıdığımız için bayağı aktif bir yol. Etkilendik, şu anda müşteri bekliyor." diye konuştu.

İBB tarafından gerçekleştirilecek Karaköy-Eminönü yönündeki 1. etap bakım çalışmaları 20 gün, Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları da 20 gün sürecek.

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